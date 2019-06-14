Genç oyuncunun İngiliz ekibine büyük güç katacağı belirtilen haber yorumda, “Newcastle United, bu oyuncuyu mutlaka almalı. Yükselen performansıyla ileride daha büyük bir değer olacağını gösteriyor” denildi.

KARiUS’U SORDULAR

Alman deichstube.de sitesi, Werder Bremen’in, Karius’u kadrosuna katmak için temaslarda bulunduğunu iddia etti. Alman sitesi, Beşiktaş’ta bu sezon zaman zaman ıslıklanan kaleci için Alman ekibinin Beşiktaş yönetimine, “Satışı uygun mu değil mi?” diye sorduğunu duyurdu. Bilindiği gibi tapusu Liverpool’da olan Karius, Beşiktaş’a 2 yıl kiralanmıştı. (Akşam)