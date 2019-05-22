Siyah-Beyazlıların genç yıldızı Dorukhan Toköz’e İtalyan Ligi takımı Genoa’dan sonra bu kez Udinese’nin talip olduğu ve hatta resmi teklif yaptığı ortaya çıktı. Son haftadaki Kasımpaşa maçının ardından İstanbul’a gelecek olan Serie A takımı, 9 milyon Euro’luk teklifle (Yaklaşık 62 milyon TL) Kara Kartal’ın kapısını çalacak.

Beşiktaş’ın da böyle bir teklife sıcak bakabileceği konunun Başkan Fikret Orman ile yapılacak olan transfer zirvesinde netlik kazanacağı dile getirildi.

Süleyman Hatısaru / FANATİK ÖZEL

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