Beşiktaş'ın yükselen değeri Dorukhan Toköz, Siyah-Beyazlı kulübe transferi ve kariyer hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. beIN Sports’a konuşan 22’lik orta saha oyuncusu, “Beşiktaş'ın teklifini duymak benim için çok özeldi. Böyle bir kulübe gelmeyi çok istiyordum. Bir şey ne kadar zorsa, beni o kadar kendine çekiyor. ‘Kadro geniş, önünde pahalı oyuncular olacak, oynayamazsın, gitme’ dediler. Ama ben zoru başarmayı severim” dedi.

KÜSMEYİP ÇALIŞMAK ÖNEMLİYDİ

Dorukhan, şöyle devam etti: “Büyük bir camia, böyle bir şeye girmek genelde zor oluyor ama ben zor olmasını severim. Yaşım diğerlerinden genç, alt ligden geliyorum, önümde oynayan oyuncu benden daha maliyetli. Sıra beklerken küsmeyip çalışmak önemliydi. Küsmedim, kendimi geliştirmeye çalıştım. Aileme 'Ben çalışıp o formayı bir gün alacağım' dedim, inanarak söyledim. Hala kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Şenol Hoca’dan çok şey öğreniyorum.”

EVELALLAH ORADA DA BAŞARIRIM

İsmi yurt dışından kulüplerle anılmaya başlayan milli futbolcu, bu konuya da açıklık getirdi: “Hayalim İngiltere Premier Lig… Çok büyük takımlar var. Şampiyonluğa oynayan 5-6 takım var. Çok üst düzey lig ve çok üst düzey futbol oynanıyor. Bir gün Premier Lig'de oynarsam evellalah ben de futbolumu oynarım. Orada da başarırım, banko oynarım.” Dorukhan, ‘idolün kim?’ sorusuna ise “Xabi Alonso, Busquets. Türkiye'de Emre Belözoğlu” diyerek cevap verdi.