Dorukhan Toköz: Zor bir dönem geçiriyoruz ama ayağa kalkacağız

Trabzonspor , UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Kopenhag'ı konuk etti. İlk maçı 2-1 kaybeden Abdullah Avcı yönetimindeki Bordo-Mavili ekip maçtan golsüz eşitlikle ayrılınca Devler Ligi'ne veda etti. Maçın ardından Trabzonspor'da Dorukhan Toköz açıklamalarda bulundu.

Çok üzgün olduklarını belirten Dorukhan Toköz, "Çok istedik ve maça da çok iyi başladık, pozisyonlar bulduk. Değerlendirseydik belki daha farklı bir sonuç olurdu. Gerçekten çok üzgünüz. Hak ettiğimizi, iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Sabır gerektiren bir oyun ve bunun meyvelerini maç içinde bazı pozisyonlarla topladık. Çok üzgünüz." dedi.

Avrupa Ligi sözleri

Trabzonspor'u Avrupa Ligi'nde en iyi şekilde temsil edeceklerini de ifade eden Dorukhan Toköz, "UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil edeceğiz. Kimsenin yüzünü kara çıkarmayacağız. Zor bir dönem geçiriyoruz şu ara. Ayağa kalkacağız." sözlerini dile getirdi.



