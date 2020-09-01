Dorukhan Toköz Trabzonspor maçında oynayabilecek mi?

Dorukhan Toköz, Demir Grup Sivasspor ile oynanan The Land of Legends Cup maçında ilk yarıda kırmızı kart gördü. Hazırlık maçları da olsa oyuncuların gördükleri kırmızı kartlar, hakemlerin maç sonu raporu ile birlikte centilmenliğe aykırı hareketler olduğu zaman resmi maçlarda cezaya dönüşebiliyor. Peki Dorukhan, ligin ilk haftasında oynanacak Trabzonspor maçında cezalı mı olacak yoksa oynayabilecek mi?

Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK oyuncusu Kayode, Hatayspor hazırlık maçında kırmızı kart görmüş ve PFDK sevki yapılmıştı. Oyuncu bir maç ceza almıştı ancak A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin verdiği bilgiye göre Dorukhan Toköz, gole giden oyuncunun bariz gol şansını ihlal etti ve sportmenlik dışı hareketi olmadığı için lig maçını etkileyecek bir durum olmadığını yazdı.