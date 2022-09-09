Bir süre önce İstanbul’da başarılı bir operasyon geçiren ve tedavi süreci devam eden Trabzonspor 'un yıldız futbolcusu Dorukhan Toköz bugün Trabzon’a geldi.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Zafer Göktaş ve Kemal Ertürk, Dorukhan’ı Trabzon Havalimanı’nda karşılayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Sezonu kapattı

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'un Ümraniyespor'la oynadığı ve 1-0 kazandığı maçta ön çapraz bağlarından sakatlanan Dorukhan Toköz'den kötü haber geldi. Bordo-Mavililer'in teknik direktörü Abdullah Avcı, milli oyuncunun sezonu kapattığını açıkladı.

26 yaşındaki futbolcunun ön çapraz bağları kopmuş ve geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuştu.

227 gün oynayamamıştı

Hatırlanacağı üzere milli oyuncu, Beşiktaş forması giydiği dönemde de 6 Ekim 2019'da Alanyaspor 'la oynanan maçta yine dizinden sakatlanmoş ve kıkırdağında kopma meydana geldiği için 227 gün sahalardan uzak kalmıştı.



