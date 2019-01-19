Dorukhan Toköz sonunda attı

16. haftada Trabzon maçında beraberlik sayısını bulan ancak pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmamıştı. 23 yaşındaki oyuncu bir sonraki hafta kasımpaşa deplasmanında 3. dakikada yine ağları sarsan Dorukhan, pozisyondaki Lens elle oynadığı gerekçesiyle VAR golü iptal edince sevinci yarıda kalmıştı. dorukhan dün akşam da açılışı yapan isim oldu, ceza sahasının dışından yaptığı vuruşla Beşiktaş’ı öne geçirdi. Rakibin yabancı konusunda yaptığı ihlal nedeniyle Beşiktaş 3-0 hükmen galip ilan edilecek olsa da mücadelede Kartal’ın attığı goller geçerli olacak.

Gökhan Gönül 3'te 3 yaptı

Beşiktaş’ın sağ beki dün akşam takımını 2-0 öne geçiren golü attı. Bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşayan 34 yaşındaki oyuncu ikinci hafta da Erzurum’da beraberlik sayısını bulmuş, Beşiktaş geriye düştüğü maçı 3-1 kazanmıştı. Beşiktaş’ta 3. sezonunu geçiren Gökhan, Siyah-Beyazlı formayla 3. golünü ise ilk sezonunda Rize’ye karşı iç sahada bulmuştu. Gökhan’ın skor ürettiği 3 maçta da Kartal kazanmış oldu.