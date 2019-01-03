Dorukhan Toköz: Kalbim hep Beşiktaş’taydı

Siyah-Beyazlılar’da sezonun ilk yarısına damgasını vuran Dorukhan Toköz, Beşiktaş Dergisi’nin Ocak ayı sayısına açıklamalarda bulundu.

03 Ocak 2019, Perşembe 06:37
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Dorukhan Toköz: Kalbim hep Beşiktaş’taydı

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Normalde benim bölgem, ön libero, altı numara. Sekiz numara da çok oynadım. Ben hırçın futbolcuyum. Topu gördüm mü dayanamam. Almak için koşarım, basarım. Benim için takıma yararlı olmak, göz önünde olmaktan daha önemli” dedi. Siyah-Beyazlılar’ı en başından beri çok sevdiğini söyleyen Dorukhan, “Beşiktaş, Türkiye’nin en büyük taraftarına sahip kulübü. İki sezon üst üste şampiyonluğu ve çok da iyi futbolcuları olan bir kulüp. Başka takımlarla da görüşmelerim oldu ama kalbim hep buradan yanaydı” diye konuştu.

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