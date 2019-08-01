Dorukhan Toköz: Hiçbir yere gitmiyorum

Beşiktaş formasıyla geçen sezon yaptığı büyük çıkışla bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken Dorukhan Toköz, transfer döneminin gözde isimleri arasında yer almıştı. Başta İtalyan kulüpleri olmak üzere İspanya La Liga’dan da teklifler alan 23 yaşındaki orta saha oyuncu, geleceğiyle ilgili olarak suskunluğunu bozdu.

Başarılı oyuncu, Siyah-Beyazlılar’ın yeni sezon öncesinde Avusturya’da yaptığı kampta FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu.

‘Camiaya verdiğim söz var’

Teklifler olmasına rağmen geleceğiyle ilgili olarak kararını verdiğini söyleyen Dorukhan, “Geçen yıl kulüpte yaptığım basın toplantısında, ‘Buraya efsane olmak için geldim’ demiştim. Bu sözlerim, belki geri planda kaldı ama benim için önemli bir hedef ve camiaya verdiğim sözdü. Bu sözümün arkasındayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Önce Beşiktaş’la şampiyonluklar yaşayayım, kupalar kaldırayım, sonrasına bakarız. Şu anda aklımda transferle alakalı bir şey yok” ifadelerini kullandı.

‘Takımların ilgisi...’

Teknik direktör Abdullah Avcı’yla uyum içinde çalıştıklarını belirten Dorukhan, Beşiktaş’la önemli başarılara imza atmak istediğini söyledi.

Deneyimli isim, “Sadece kampta çalışmaya odaklandım. Yeni sezonda yer alacağımız Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’nda takımıma katkı sağlamak için çaba göstereceğim. Takımların ilgisi ve tekliflerin gelmesi futbolun içinde olan şeyler. Ancak ben, Beşiktaş’ın sözleşmeli oyuncusuyum. Hocam da benden memnun ve bana güveniyor. Yeni bir sisteme sahibiz ve çok iyi bir ekibiz. Aramıza katılan ve buradan ayrılanlar oldu. Rekabet üst düzelde. Taraftarımız rahat olsun. Herkesi, elde edeceğimiz başarılarla mutlu edeceğiz” sözlerini sarf etti.

Orhan Yıldırım | FANATİK ÖZEL