Dorukhan Toköz: Daha iyi oynamalıyız

Maçta biri kendi kalesine olmak üzere iki gol atan Dorukhan'ın açıklamaları şöyle;

Kendi kaleme gol atınca çok üzüldüm, benim de hatam var tabii ki, kaydım, bana çarptı. Sonra en azından bir gol atıp beraberliği sağladım ama yenmek için sahaya çıkmıştık. Daha iyi oynamalı, daha iyi puanlar almalıyız. Artık içeride puan kaybetmek istemiyoruz, kalan maçlarda galip gelmemiz gerekiyor. Gol atmak her futbolcunun isteği ama galip gelmek çok daha önemli. Beşiktaş isek, yenmek zorundayız. Ben gol atmasam da, galip gelmek benim için yeterli.