Dorukhan Toköz cezalı duruma düştü
Beşiktaş'ta Kayserispor maçının 15. dakikasında sarı kart gören Dorukhan Toköz cezalı duruma düştü. Dorukhan, Beşiktaş'ın sahasında Konyaspor ile karşılaşacağı maçta forma giyemeyecek. Bu arada 60. dakikada sakatlanan Dorukhan maça da devam edemedi.
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynadığı Kayserispor maçının 15. dakikasında sarı kart gören Dorukhan Toköz bu sezonki 4. sarı kartını gördü.
Daha önce Sivasspor, Trabzonspor ve Erzurumspor maçlarında sarı kart gören Dorukhan gelecek hafta oynanacak Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
Kayserispor maçının 60. dakikasında yerde kalan Dorukhan maça devam edemedi. Dorukhan'ın yerine Enzo Roco oyuna girdi.
Beşiktaş'ın geçen sezon Eskişehirspor'dan transfer ettiği 22 yaşındaki futbolcu forma giydiği 13 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.