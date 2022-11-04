Dorukhan Toköz bu sezon zor

Trabzonspor 'da sol diz ön çapraz bağ sakatlığı geçiren Dorukhan Toköz, tedavi sürecihızlı ilerlemesine rağmen en erken Nisan ayında maç oynayabilecek düzeye gelecek.

Dolayısıyla Trabzonspor teknik heyeti, bu sezon Dorukhan üzerinden bir planlama yapmıyor. Yıldız futbolcunun en iyi ihtimalle sezonun son maçlarında az süre alması bekleniyor. Geçtiğimiz yılki şampiyonlukta büyük payı bulunan Dorukhan’ın yokluğunda Avcı’nın rotasyonda eli iyice zayıflamıştı.