Dorukhan Toköz ameliyat oldu

Trabzonspor 'un dün oynadığı Ümraniyespor karşılaşmasında sakatlanan Dorukhan Toköz, sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla bu sabah Acıbadem Fulya Hastanesinde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından gerçekleştirilen ve takım doktoru Halil Polat’ın da eşlik ettiği başarılı bir operasyon geçirdi.

Dorukhan Toköz'e ameliyatta artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış menisküs tamiri uygulandı. Başarılı geçen operasyon sonrası Dorukhan Toköz’ün genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanması planlanmakta.