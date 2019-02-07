Dorukhan Toköz A Milli oluyor

Siyah-Beyazlılar’ın son haftalardaki yükselen değeri Dorukhan Toköz, emeğinin karşılığını almaya devam ediyor... Spor Toto Süper Lig’de sezonun ilk yarısının büyük bölümünde istediği kadar süre alamayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, ikinci yarıda adeta takımın 1 numaralı ismi oldu. Dorukhan, Kara Kartal’ın ligde çıktığı ilk 3 maçta da 3 gollük performans sergileyip çıkışını sürdürmüştü. Başarılı futbolcuya, etkili performansının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’dan müjde gibi haber geldi.

10 maça çıktı

Lucescu’nun yardımcısı Tayfur Havutçu aracılığıyla Dorukhan’a mesaj gönderdiği ve kendisini gelecek ay başlayacak Euro 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçlarının kadrosuna dahil etmeyi planladığını iletti öğrenildi. Havutçu’nun, Lucescu’nun yönlendirmesi doğrultusunda Dorukhan’ın performansından memnun kaldıklarını ilettiği ve genç oyuncudan aynı tempoyla devam etmesini istediği belirtildi. Beşiktaşlı futbolcunun da bu durumdan dolayı oldukça mutlu olduğunu ilettiği bildirildi. Milli arenada U21 takımında görev yapan Dorukhan, 10 maça çıkıp 1 gol atmıştı.

Orhan Yıldırım / Fanatik