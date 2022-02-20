Dorukhan Toköz: '3 puan için mutluyuz'

Süper Lig 'in 26. hafta karşılaşmasında Trabzonspor , deplasmanda, Alanyaspor 'u 4-0 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı. Trabzonspor formasıyla Alanyaspor'a karşı 6. maçına çıkan Nijeryalı futbolcu, rakibine karşı ilk kez gol sevinci yaşadı.

Mücadelenin sonunda açıklamalarda bulunan Dorukhan Toköz, "Çok iyi bir galibiyet aldık. Alanya zor bir deplasman. Buraya gelmeden önce konuştuk. Zor maç olacağını konuştuk. Ona göre çalıştık. Çalışmamızın karşılığını aldık. O yüzden çok mutluyuz. İkinci yarı biraz daha geride bekledik. 3 puan için mutluyuz." dedi.