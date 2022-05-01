Dorukhan telafiyi yaptı!

Ligin ilk yarısında Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmayı Akdeniz ekibi 2-1 kazanmıştı. Söz konusu mücadelede Bordo-Mavili ekibin oyuncusu Dorukhan Toköz, rakibinin 2. golünü kendi ağlarına göndermiş ve taraftarını üzmüştü. Fakat 25 yaşındaki yıldız oyuncu, dün şampiyonluk maçında yine Antalya'ya karşı bu golün telafisini yaptı. Dorukhan, sakatlığı bulunan Bruno Peres'in yerine sağ bekte forma giydi. Sahada kaldığı süre içerisinde başarılı bir performans sergileyen yıldız oyuncu, Kırmızı-Beyazlı ekibin hücumcularına adeta geçit vermedi.

Penaltıdan 6 dakika sonra...

Dorukhan, güzel oyununu bir de golle süsledi. Karşılaşma 1-1 devam ederken, Antalyaspor penaltı kaçırdıktan 6 dakika sonra Fırtına da gol arayışlarını sürdürdü. 62. dakikada sahneye çıkan Dorukhan, şampiyonluğun ertelenmesini engelleyecek golü atarak, tüm taraftarları sevindirdi.