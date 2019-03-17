Dorukhan döndü stopere geçti

Beşiktaş’ta geçen hafta sarı kart cezası sebebiyle görev alamayan Dorukhan Toköz, 1 maçlık aranın ardından formasını kavuştu.

17 Mart 2019, Pazar 09:37
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Dorukhan döndü stopere geçti

Genç futbolcu, karşılaşmaya ön libero olarak başlarken, ikinci yarıda Necip’in kenara alınmasıyla beraber stopere geçti ve bu bölgede de çok iyi bir performans sergiledi.

Kara Kartal fire vermedi

Siyah-Beyazlı ekipte Göztepe karşılaşmasına iki isim sarı kart ceza sınırında çıkmıştı. 3’er sarı kartı bulunan Quaresma ve Medel, dün akşam da kart görmeleri halinde 27. haftadaki Rize sınavını kaçıracaktı. Ancak Şenol hocanın uyarılarını dikkate alan iki yıldız, 90 dakikayı kart görmeden tamamlayınca, Beşiktaş da fire vermemiş oldu.

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