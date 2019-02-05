Dorukhan: 'Daha iyi olacağım'

Süper Lig’de önceki akşam Antalyaspor’u deplasmanda 6-2’lik skorla deviren Siyah- Beyazlılar’da maçın yıldızları arasında takımın genç orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz de yer almıştı. Kara Kartal’ın 39. dakikadaki ikinci golünü kaydeden 22 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’in ikinci yarısında çıktığı üst üste üçüncü karşılaşmasında rakip fileleri 3. kez sarsmıştı. Etkili futboluyla teknik direktör Şenol Güneş’i mutlu eden başarılı oyuncu, karşılaşma sonrasında görüşlerini FANATİK’le paylaştı.

‘Yere sağlam basıp...’

Kartal’ın parlayan yıldızı, “Beşiktaş’a efsane oyuncular arasına katılmaya geldim. Ama daha yolun başındayım. İyi çalışıp hocamız Şenol Güneş’in verdiği görevi yerine getirmek için çaba sarf ediyorum. Daha çok çalışıp performansımı daha da artırmayı hedefliyorum. Maç ve gollere bakarak kimse lütfen performansımı abartmasın. Takım olarak da yere sağlam basıp takım olarak daha iyi noktaya geleceğimize inanıyorum" sözlerini kullandı.

ÖZEL / Orhan Yıldırım



