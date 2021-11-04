Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Yaşadığı diz sakatlığından dolayı 19 Ekim'den bu yana forma giyemeyen başarılı oyuncu iki ay daha sahalardan uzak kalacak.

Norveçli futbolcunun babası Alf Inge, Haaland'ın yeni yıldan önce oynamasının pek mümkün olmadığını açıkladı.

21 yaşındaki oyuncunun tedavi sürecinin iyi gittiğini belirten Alf Inge, Haaland'ın bir aksilik olmazsa ocak ayında takımdaki yerini alacağını söyledi.

Golcü futbolcu bu sezon sakatlıklar nedeniyle farklı dönemlerde altı maçta forma giyemedi. Bu süreçte Borussia Dortmund dört galibiyet iki mağlubiyet aldı.

Haaland büyük ihtimalle yıl sonuna kadar oynanacak yedi Bundesliga maçında daha forma giyemeyecek.

Yıldız isim ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon ve Beşiktaş maçlarında takımdaki yerini alamayacak.

Bu sezon 13 maçta 10 kez fileleri havalandıran Erling Haaland, 4 de gol pası verdi.

TRT Spor