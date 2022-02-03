Milli aranın ardından Bundesliga'ya dönmeye hazırlanan Borussia Dortmund'a takımın iki önemli isminden olumsuz haber geldi.

Sarı-siyahlı takımda pazar günü oynanacak Bayer Leverkusen maçında Erling Haaland ve Mats Hummels forma giyemeyecek.

Alman basınında yer alan haberde, Norveçli yıldızın kas sakatlığı yaşadığını, Hummels'in ise bakteriyel bir enfeksiyon geçirdiğini yazıldı.

Borussia Dortmund'un Spor Direktörü Michael Zorc, verdiği demeçte oyuncularla ilgili şunları söyledi;

"İki oyuncumuzun da tedavisi sürüyor. Maç pazar günü, yani bir günümüz daha var. Bekleyip görelim." dedi.

Dortmund'un bu sezon attığı 52 golün 14'ünü kaydeden Norveçli golcünün yokluğunda Dortmund'un ne yapacağı merak konusu. 21 yaşındaki forvet forma giymediği zaman takımın hücum kalitesi bir hayli düşüyor.