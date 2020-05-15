Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, yaz aylarında genç yeteneği Jadon Sancho'yu Premier Lig devlerinden birine yüksek bonservis bedeliyle satabilir. Gerçekleştirmeleri muhtemel bu karlı satışın yanı sıra önümüzdeki sezonların kadro çalışmalarına da başlamış durumdalar.

BVBWLD ve Fussballeck'in haberlerine göre Borussia Dortmund, Altınordu forması giyen Ravil Tagir'i kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi oyuncuları yetiştiren Altınordu'nu 17 yaşındaki yıldız adayı için Avrupa'nın birçok devinin de istekli olduğu belirtilirken oyuncunun Ümit Milli Takımımızın da vazgeçilmezi olduğu belirtiliyor.





Transfere ilişkin şu an tek engel ise AB üyesi olmayan bir ülkeden Tagir'in transferi için 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor ki 6 Mayıs 2021'de Alman ekibinin transferi gerçekleştirebileceği belirtiliyor.

BVBWLD'ye göre ayrıca Dortmund, Nordsjaelland'ın 19 yaşındaki yıldız adayı Mohammed Kudus ile ilgileniyor. Ganalı oyuncu için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu belirtilmekte.