Avrupa devlerini peşinden koşturan Erling Haaland'ın geleceği hakkında Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke açıklamalarda bulundu.

RTL'e konuşan Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Haaland'ın takımdaki geleceği kısa bir süre içerisinde netlik kazanacağını belirterek, "Elbette önümüzdeki birkaç hafta, belki bir ay, belki altı hafta içinde çözülecek. Ayrılmaya karar verirse, her zaman yaptığımız gibi halledeceğiz. Geçmişte Robert Lewandowski veya Pierre-Emerick Aubameyang gibi bazı büyük golcüleri kaybettik." sözlerini dile getirdi.

Barcelona ve Real Madrid yarışıyor

Avrupa devleri Barcelona ve Real Madrid Erling Haaland yakından takip ediyor. Real Madrid'in ilk hedefinin Kylian Mbappe olması nedeniyle İspanyol devi bir adım geride kalırken, Katalan ekibi ise gelecek sezon için en büyük hedefini Norveçli golcü olarak belirlemiş durumda.

Bu sezon 20 maçta forma giyen 21 yaşındaki Norveçli golcü 23 gol ve 6 asistlik performans göstermiş durumda.

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