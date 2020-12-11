Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund; Jadon Sancho, Erling Haaland, Jude Bellingham gibi Avrupa futbolunun önemli yeteneklerinden bir başkasını daha kadrosuna katmak istiyor. BILD'in haberine göre Dortmund, PSV formasıyla yıldızlaşan 21 yaşındaki Hollandalı oyuncu Donyell Malen'in peşinde...

Bu sezon PSV formasıyla 19 maçta 13 gol atan Hollandalı oyuncu için Avrupa'nın birçok büyük kulübü devredeyken özellikle Borussia Dortmund'un kendisini Sancho'nun yerine düşündüğü aktarılıyor. Jadon Sancho'nun ismi, uzun zamandır İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile anılmakta. Sancho ayrılırsa listenin ilk sırasında ise Malen yer alıyor.

Arsenal'in de kadrosuna katmak istediği genç yıldız, 2017'de 600 bin Euro karşılığında Arsenal'den PSV'ye transfer olmuştu. Kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunurken Malen ile Barcelona ve Juventus'un da ilgilendiği bilinmekte.