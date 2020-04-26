Dortmund, Schürrle için çözüm arıyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, bir dönem Almanya Milli Takımı'nın da en önemli isimleri arasında yer alan oyuncuları Mario Götze ve Andre Schürrle için ideal bir çözüm arayışında.

Mario Götze'nin Dortmund ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Alman ekibi henüz devam edip etmeme konusunda bir karara varabilmiş değil. Onları bu süreçte zorlayacak bir başka isim ise Spartak Moskova'nın performansından memnun olmadığı için yola devam etmeyeceği Andre Schürrle olacak.

Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Schürrle'nin Haziran sonunda takıma dönmesi bekleniyor. Çünkü kiralık olarak formasını giydiği Spartak Moskova, Schürrle'nin 7 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Alman ekibinin 2016'da 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Schürrle'nin kontratı, 2021'in yaz aylarında sona erecek. Borussia Dortmund, bu yaz en makul şekilde oyuncuyu elinden çıkarmak istiyor.

Dortmund'un CEO'su Hans-Joachim Watzke de Sky'a yaptığı açıklamada, "Elbette bizim sözleşmeli bir oyuncumuz. Ama bu, her iki taraf için de kolay bir hikaye olmayacak" ifadelerini kullandı.



