Dortmund, Ruhr derbisini kazanamıyor! Son 8 maçta Schalke üstün..
Almanya'da futbol bu hafta sonu geri dönüyor. Bundesliga'da corona virüs arasının ardından ilk maçlar arasında çok önemli bir derbi var. Ruhr derbisi olarak geçen Dortmund - Schalke maçı 16 Mayıs Cumartesi saat 16:30'da oynanacak. Şampiyonluk mücadelesi yapan B. Dortmund son dönemde Schalke 04'ü yenmekte zorlanıyor.
Almanya Bundesliga'da futbol geri dönüyor. Bundesliga'da corona virüs arasının ardından ilk maçlar 16 Mayıs 2020 tarihinde başlıyor. İlk maçlar arasında Ruhr derbisi olarak geçen B. Dortmund - Schalke 04 maçı da var. Şampiyonluk mücadelesi yapan B. Dortmund son dönemde Schalke 04'ü yenmekte zorlanıyor.
Son 8 maçta 1 galibiyet
İki takım arasında oynanan son 8 maçta B. Dortmund sadece bir kez kazanabildi. Dortmund geçen sezon deplasmanda Schalke 04'ü 2-1 yenerken diğer yedi maçta beş kez beraberlik, iki kez Schalke 04 galibiyeti yaşandı. Bu sezon ilk yarıda oynanan maç 0-0 berabere sona ermişti.
2015/2016 Schalke 04 2 - 2 Dortmund
2016/2017 Dortmund 0 - 0 Schalke 04
2016/2017 Schalke 04 1 - 1 Dortmund
2017/2018 Dortmund 4 - 4 Schalke 04
2017/2018 Schalke 04 2 - 0 Dortmund
2018/2019 Schalke 04 1 - 2 Dortmund
2018/2019 Dortmund 2 - 4 Schalke 04
2019/2020 Schalke 04 0 - 0 Dortmund
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B. Dortmund 800. galibiyetinin peşinde
Borussia Dortmund takımı bu maçta alacağı galibiyet ile Bundesliga tarihinde 800.galibiyetine de ulaşabilir.
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