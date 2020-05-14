Dortmund, Ruhr derbisini kazanamıyor! Son 8 maçta Schalke üstün..

Almanya Bundesliga'da futbol geri dönüyor. Bundesliga'da corona virüs arasının ardından ilk maçlar 16 Mayıs 2020 tarihinde başlıyor. İlk maçlar arasında Ruhr derbisi olarak geçen B. Dortmund - Schalke 04 maçı da var. Şampiyonluk mücadelesi yapan B. Dortmund son dönemde Schalke 04'ü yenmekte zorlanıyor.

Son 8 maçta 1 galibiyet

İki takım arasında oynanan son 8 maçta B. Dortmund sadece bir kez kazanabildi. Dortmund geçen sezon deplasmanda Schalke 04'ü 2-1 yenerken diğer yedi maçta beş kez beraberlik, iki kez Schalke 04 galibiyeti yaşandı. Bu sezon ilk yarıda oynanan maç 0-0 berabere sona ermişti.

2015/2016 Schalke 04 2 - 2 Dortmund

2016/2017 Dortmund 0 - 0 Schalke 04

2016/2017 Schalke 04 1 - 1 Dortmund

2017/2018 Dortmund 4 - 4 Schalke 04

2017/2018 Schalke 04 2 - 0 Dortmund

2018/2019 Schalke 04 1 - 2 Dortmund

2018/2019 Dortmund 2 - 4 Schalke 04

2019/2020 Schalke 04 0 - 0 Dortmund

B. Dortmund 800. galibiyetinin peşinde

Borussia Dortmund takımı bu maçta alacağı galibiyet ile Bundesliga tarihinde 800.galibiyetine de ulaşabilir.





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