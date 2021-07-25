Juventus'tan ayrılacağına kesin gözle bakılan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın talipleri artıyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre 23 yaşındaki başarılı defans oyuncusu için Everton'ın ardından Alman devi Borussia Dortmund da devreye girdi. Haberde sarı siyahlıların Merih için 35 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.









Juventus 40 milyon euro istiyor

Finansal açıdan rahatlamayı planlayan Juventus, daha önce milli futbolcumuz için 40 milyon euro bonservis bedeli belirlemişti. 2019 yılında Juventus'a transfer olan Merih Demiral, geçtiğimiz sezon siyah beyazlı ekipte 24 maça çıktı ve 1 asist yaptı.