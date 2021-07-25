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Dortmund Merih Demiral'ı transfer etme niyetinde

İtalyan devi Juventus'ta gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken milli futbolcumuz Merih Demiral'a Everton'ın ardından Alman devi Borussia Dortmund da talip oldu. Sarı siyahlıların 23 yaşındaki stoper için 35 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

25 Temmuz 2021, Pazar 18:15 Son Güncelleme:
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Dortmund Merih Demiral'ı transfer etme niyetinde

Juventus'tan ayrılacağına kesin gözle bakılan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın talipleri artıyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre 23 yaşındaki başarılı defans oyuncusu için Everton'ın ardından Alman devi Borussia Dortmund da devreye girdi. Haberde sarı siyahlıların Merih için 35 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.


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Juventus 40 milyon euro istiyor

Finansal açıdan rahatlamayı planlayan Juventus, daha önce milli futbolcumuz için 40 milyon euro bonservis bedeli belirlemişti. 2019 yılında Juventus'a transfer olan Merih Demiral, geçtiğimiz sezon siyah beyazlı ekipte 24 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

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