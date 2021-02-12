Koronavirüs salgını nedeniyle kulüpler mali yönden de sarsılırken, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund da bu krizden nasibini aldı. Sarı-Siyahlılar, 12 yıl sonra ilk kez zarar açıkladı. 44 milyon Euro eksiye düşen Dortmund, yaşanan bu gelişmeler sonrasında radikal bir karar aldı. Buna göre takımın yeniden kâra geçebilmesi için yıldız oyuncuların gönderilmesine karar verildi. Alman basınından Bild'in haberine göre Dortmund, Jadon Sancho ve Erling Haaland başta olmak üzere birçok ilk 11 oyuncusuna gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Öte yandan Haaland'ın, 100 milyon Euro'ya yakın bir bedel ile İngiltere Premier Ligi'ne transfer olması bekleniyor.



