Dortmund, Haaland için 250 milyon euro istiyor

Borussia Dortmund'un genç golcüsü Erling Haland, Avrupa devlerinin gözdesi durumda. 20 yaşındaki yıldız futbolcu için Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Manchester United, Liverpool ve Juventus'un nabız yokladığı biliniyor.

Hatta Real Madrid'in Haaland için 75 milyon euro ödemeye hazır olduğu gündemdeki yerini koruyor. İspanyol basını El Chiringuito'dan Josep Pedrerol tarafında Norveçli futbolcunun transferiyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Pedrerol, Borussia Dortmund'un Erling Haaland için 250 milyon euro'nun aşağısındaki teklifleri kabul etmeyeceği yönünde görüş bildirdi.

Neymar'ı geride bırakacak

Transferin 250 milyon euroluk bonservis bedeli karşısında gerçekleşmesi halinde Haaland, Paris Saint Germain'e 222 milyon euroluk rekor bonservis ücretiyle 2017 yılında transfer olan Neymar'ı geçecek.