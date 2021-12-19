İsmi sık sık Avrupa devleri ile anılan golcü futbolcu Erling Haaland'ın Borussia Dortmund'daki geleceği merak ediliyor. Alman kulübünün CEO'su Hans-Joachim Watzke, Norveçli yıldızın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Bild'de yer alan habere göre Haaland ile ilgili transfer iddiaları hakkında konuşan Watzke, "Herkes Erling Haaland'dan bahsediyor. Bildiğim tek şey Real Madrid'in onun transferi ile çok ilgilendiği. Size diğer 25 takımın isimlerini verebilirim, ancak Madrid'in ilgilendiğini biliyorum." ifadeleri ile Real Madrid'in oyuncuya olan ilgisini resmen açıkladı.

"Gidebilir ama kalabilir de"

Yakın zaman önce Haaland'ın menajeri Raiola ile görüştüğünü de belirten Watzke, "Gidebilir ama kalabilir de. Birkaç gün önce Mino Raiola ile görüştüm ve telefon görüşmesi çok olumlu geçti." sözlerini sarf etti.

Yıldız futbolcunun ismi Real Madrid'in yanı sıra Bayern Münih, Manchester United ve Manchester City ile de anılıyor.

İlgili Haberler SON DAKİKA! Fenerbahçe taraftarından Ali Koç ve yönetim istifa sesleri



