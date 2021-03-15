Kadrosunda gnnç futbolculara yer vermesiyle bilinen Alman devi Borussia Dortmund'a bir gençlik aşısı daha.

Sky Sports'un haberine göre sarı siyahlılar, Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona eren 17 yaşındaki savunma oyuncusu Soumaila Coulibaly ile anlaşma sağladı. Genç futbolcunun önümüzdeki günlerde yeni takımıyla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Paris Saint Germain'in 19 yaş altı takımında forma giyen 1,90 boyundaki savunma oyuncusu, Fransız ekibiyle 4 maça çıktı.