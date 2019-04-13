Dört dörtlük Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Bursaspor'u mağlup eden Trabzonspor, bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazanma başarası gösterirken, 481 gün sonra da 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

13 Nisan 2019, Cumartesi 10:31
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Dört dörtlük Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Bursaspor'u mağlup eden Trabzonspor, bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazanma başarası gösterirken, 481 gün sonra da 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Avrupa Kupaları’na katılma yolunda üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürün Trabzonspor, deplasmanda elde ettiği Bursaspor galibiyetiyle bu sezon ilk kez 4 maç üst üste kazandı. Bordo-mavililer 481 günlük bir özleminin ardından da 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Trabzonspor en son 2017 yılında 12, 13, 14, 15 ve 16. haftalarda galip gelerek üst üste 5 maç kazanma başarısı göstermişti. 16 Aralık 2017 yılında bu seriye evinde elde ettiği 1-0'lık Bursaspor galibiyetiyle son veren bordo-mavililer, bu sezon ise ligin 25. haftasında kendi evinde Akhisarspor'u 2-1, ligin 26. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0, ligin 27. haftasında da sahasında Antalyaspor'u 4-1, deplasmanda Bursaspor'u 1-0 yenerek bu sezon ilk kez 4 maç üst üste kazanma başarası gösterdi.

Bu sezon deplasmanda ikinci galibiyetini aldı

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda ilk kez iki maç üst üste kazandı. En son geçen sezonun 31. haftasında Antalyaspor'u 2-1, 33. haftasında da Bursaspor'u 3-1 yenerek rakip sahada üst üste iki maç kazanan bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetinin ardından Bursaspor'u da mağlup ederek bu sezon dış saha müsabakalarında peş peşe iki kez kazanmış oldu.

6 maçtır yenilmiyor

Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 16 puan topladı. Bursaspor maçından da boş dönmeyen bordo-mavililer bu sezonki en iyi puan serisinide yakaladı.

İHA

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