Bursa’da 29 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları’na yönelik hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

4. Dünya Göçebe Oyunları’na yönelik hazırlıklar, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’in katılacağı bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında 13 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek basın toplantısında, paydaş kurum ve kuruluşların üst düzey yetkilileri ile sporcular da hazır bulunacak.

Toplantı, oyunların video gösterimi ve Kreatif Direktör Halit Beyazkürk tarafından Oyunların hazırlık çalışmalarına yönelik olarak sunulacak üç boyutlu brifing ile başlayacak.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’in Oyunların önemi, kapsamı, uluslararası boyutu ve Türk dünyası için ifade ettiği anlamına dair görüşlerini paylaşacakları toplantıda, 4. Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Dr. Hakan Kazancı da hazırlıklara yönelik bilgi verecek.

Basın toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun konuşması ve aile fotoğrafı çekimi ile sona erecek.



