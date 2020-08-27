Doping yapan milli halterci Erol Bilgin’in derecesi geçersiz

2012 Londra Olimpiyatları’nda 8. olan milli halterci Erol Bilgin’in derecesi, doping yaptığının tespit edilmesi nedeniyle geçersiz sayıldı. İngiltere’nin ev sahipliği yaptığı 2012 Londra Olimpiyatları’ndaki doping numunelerini son teknolojik verilere göre yeniden analiz eden Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), erkekler 62 kiloda mücadele eden milli sporcu Erol Bilgin’in test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Doping testinin pozitif çıkması nedeniyle 33 yaşındaki Bilgin’in sekizincilik derecesi ve turnuvadan sonra aldığı diplomanın geri alınacağı duyuruldu. Geçen ay aynı gerekçeyle, Londra 2012’de erkekler 69 kiloda mücadele eden milli halterci Mete Binay’ın elde ettiği altıncılık derecesi de geri alınmıştı.

AA



