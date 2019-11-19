Dopamin, insan vücudunda doğal olarak bulunan bir kimyasal maddedir. Vücuttan, beyne sinyaller iletmektedir. Kişinin duygusal tepkilerinin ve eylemlerinin kontrolünde ise, önemli bir rol oynar. Kişinin zihinsel sağlığının iyi olmasında, oldukça önemli bir yeri vardır. Beyin reseptörlerinde görülen herhangi bir problem nedeniyle, dopamin miktarında düşüş olabilir. Düşüşler, depresyon ile Parkinson hastalığı başta olmak üzere; birçok mental rahatsızlığa yol açabilmektedir.

Dopamin eksikliğinin tedavisinde, genellikle dopamin içeren ilaçlar reçete edilir. Düzenli egzersizler ve bol protein tüketimi ile de, dopamin eksikliği tedavi edilebilir. Tıpkı eksikliği gibi, vücutta fazla dopamin salgılanması da zararlıdır. Dopamin baskılayıcı ilaçların düzenli kullanımı ile, dopamin seviyesini dengede tutmak mümkün olabilmektedir.

Dopamin Hormonunun Ruh Hâline Etkisi

Moraliniz bozuksa ya da devamlı çok üzgünseniz, vücudunuzun dopamine ihtiyacı vardır. Motivasyonunuz açısından, dopamin; olmazsa olmaz bir hormondur. Yapılan araştırmalar, dopaminin; mutlulukla kesin olarak bir ilgisi bulunduğunu göstermiştir. Zevk ve keyif hislerini açığa çıkaran dopamin, ruh halimiz üzerinde belirleyicidir. Kısacası; bazı olaylardan keyif alırken, bazılarından nefret etmemiz; dopamin ile açıklanabilir.

Dopaminin İşleyişi ve Vücuda Genel Etkileri

Dopaminin vücudumuzdaki işlevleri, saymakla bitmeyecek kadar fazladır. Dopamin hormonu ne işe yarar sorusunun cevabı olarak, özellikle beyin üzerinde etkilidir diyebiliriz. Dopamin hormonu hemen hemen beynin tüm çalışmalarında belirleyici ve merkezi bir güç kaynağıdır. Eylemlerimizin ve diğer insanlarla olan ilişkilerimizin ardında yatan asıl etmendir.

Dopaminin en temel işlevleri şunlardır:

- Dopamin, hareket kabiliyeti ile ilgilidir. Yeterli dopamin miktarının olmaması durumunda; hareket kabiliyetlerinde kısıtlanma, hareket koordinasyonunda bozukluk görülebilir.

- Dopaminin fazla miktarda salgılanması, vücudun gereksiz hareketler yapmasına neden olabilir. Halk arasında "tik" olarak bilinen, kontrol edilemeyen hareketlerin nedeni; dopaminin aşırı miktarda salgılanmasıdır.

- Dopamin miktarı, ruh hâli ve mutluluk ile orantılıdır.

- Dopaminin, hafızaya ve öğrenmeye etkisi bulunur. Düşünme ve de bellekle ilgili olan prefrontal korteks, dopamin ile ilişkilidir. Prefrontal kortekste, dopamin miktarındaki ufak iniş çıkışlar dahi; belleği önemli ölçüde etkiler. Öğrenme süreçlerinin yanında; bilgilerin nasıl, ne şekilde saklandığı üzerinde de; dopaminin etkisi vardır. Dopaminin hafıza ve öğrenmeye etkisi, çok büyüktür.

Dopamin Fazlalığı

Dopamin, vücut faaliyetleri için oldukça önem arz eden bir hormondur. Dopamin eksikliği ve fazlalığı gibi durumlar söz konusu olduğunda, çeşitli hastalıkların oluşması kaçınılmazdır.

Dopamin hormonu fazlalığında en sık görülen durum, bağımlılıktır. Uyuşturucu veya sigara kullanımı sonucu yoğun şekilde salgılanan dopamin, neticede bağımlılık yapar. Aşırı neşelilik, hareket ederken ortaya çıkan zorlanmalar, halüsinasyon görmek; dopamin fazlalığında ortaya çıkar.

Dopamin Eksikliği

Dopamin eksikliğinde en sık görülen hastalıklar, depresyon ve de Parkinson hastalığıdır. Parkinson hastalığının en büyük belirtisi, vücudun çeşitli bölgelerinde görülen titremeler ve hareketlerdeki tutukluklardır. Titremelerin yanında görülen bir diğer belirti de, dikkat eksiklikleri ile konsantrasyonda zorluktur. Parkinson hastalığı dışında, şizofreni hastalığı ile depresyon da; dopamin eksikliği durumunda ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, vücuttaki dopamin eksikliğinin; sinir sistemine oldukça büyük ölçüde zararlar verdiği gözlemlenmiştir.

Dopamin Eksikliğini Giderme Yöntemleri

Vücudunuzdaki dopamin oranını, aşırıya kaçmadan ve doğal yöntemlerle arttırabilirsiniz. Araştırmalara göre, dopamin eksikliğini gidermek için egzersiz yapmak; bu yoldaki en büyük yardımcıdır.

Yararlarından sürekli bahsedilen egzersiz aktiviteleri, vücutta dopamin salgılanması konusunda da; önemli bir uyarıcıdır. Ayrıca; sağlıklı beslenmek, bol bol C vitamini almak ve de güneş ışığından yararlanmak gerekir. Tüm bu etkenler, vücudunuzdaki dopamin oranını arttırır. Dopamin miktarının artmasıyla da, kendinizi daha zinde ve çok daha mutlu hissedebilirsiniz.