ABD’li oyun firması id Software’in, id Tech 6 grafik motoru kullanarak geliştirdiği ‘Doom’, Bethesda Softworks tarafından Mayıs 2016’da yayınlanmıştı. ‘Doom Eternal’da ise aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. Mars’ta açılan boyut kapılarından fırlayan yaratıklara kök söktüren Doomguy karakteri, 2151 yılında Dünya’yı ateşlerle kaplayan bu yaratıklarla savaşıyor.

Doom Eternal, iki yıl önce E3 Fuarı’nda duyurulduğu günden bu yana oyuncular tarafından heyecanla bekleniyor. Doom Eternal’daki Praetor Suit, Alev Topu ve DOOM Blade gibi yeni silahlar ve silah eklentilerinin yanı sıra, Double Dash gibi yetenekler oyuncuları her zamankinden daha hızlı, güçlü ve becerikli kılacak.

XBOX GAME PASS'E GELDİ

Doom Eternal geçtiğimiz ay Xbox Game Pass konsol listesine eklenmiş. Bu kez de PC Game Pass'e ne zaman ekleneceği belli oldu. Doom Eternal, 2 gün sonra yani 3 Aralık 2020'de Xbox Game Pass PC kullanıcılarının erişimine açılacak.

Hürriyet