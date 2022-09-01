Cleveland Cavaliers, NBA 'de yaz döneminin en dikkat çekici hamlelerinden birini gerçekleştirdi. Cavaliers, Utah Jazz'in yıldızı Donovan Mitchell'ı takasla kadrosuna kattı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Donovan Mitchell'ı alan Cleveland Cavaliers; karşılığında Lauri Markkanen, Ochair Agbaji ve Collin Sexton'ı Utah Jazz'e yolladı. Cavaliers, Utah'a üç tane korumasız ilk tur draft hakkı verirken iki de draft hakkı takası gerçekleşti.

2017'de Denver tarafından 13. sırada draft edilen Donovan Mitchell, NBA'de Utah Jazz formasıyla 5 sezonu geride bırakırken 3 kez All-Star olmayı başardı.