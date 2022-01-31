Donny Van de Beek Everton’a gidiyor

Manchester United’ın Hollandalı orta saha oyuncusu Donny van de Beek sezon sonuna kadar Everton forması giyecek. Oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Everton kadrosuna katılacağı ancak oyuncunun herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmayacak. Aynı zamanda Everton oyuncunun maaşının tamamını karşılayacak. Oyuncunun Liverpool’a geldiği ve burada sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından imzaların atılacağı öğrenildi.

Hollandalı orta sahanın aynı zamanda Dennis Bergkamp’ın kızıyla sevgili olması ve Bergkamp’ın Van de Beek ile eski takım arkadaşı Patrick Vieira’nın başında bulunduğu Crystal Palace’a transfer olması için konuştuğu haberlerinin İngiliz medyasında yayılması sonrası, oyuncunun Crystal Palace’a gideceği konuşulurken 24 yaşındaki oyuncu Everton’a gitmeyi tercih etti. Oyuncunun geleceği yaz döneminde takımın başına gelecek yeni hocanın kararı ile netliğe kavuşacak.

2019 yılında 44 milyon euro karşılığında Manchester United’a gelen Donny van de Beek Manchester United kariyerinde 50 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.





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