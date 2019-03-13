Donnadieu: 'Bütün oyuncularım kahramanca oynadı'

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Fransa ekibi Nanterre'ye 62-60 mağlup oldu. Turun ilk maçında da rakibine 68 - 59 mağlup olan Siyah-beyazlılar, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Nanterre Başantrenörü Pascal Donnadieu, bütün oyuncularının kahramanca oynadığını ve turu geçtiklerini belirtti.

Kendileri için büyük bir başarı olduğunu aktaran Donnadieu, "Dominic Waters’tan yoksun oynamak bizi çok zorladı. Bütün oyuncularım kahramanca oynadı. Hepsiyle gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Nanterre forması giyen Jeremy Senglin ise şunları kaydetti:

"İki takım için önemli bir maçtı. Takımımla gurur duyuyorum, herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Savunma ve hücumda dikkatli oynadık. İyi bir basketbol oynadık. Kazandığımız için mutluyuz."