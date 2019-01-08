Galatasaray’ın tecrübeli ön liberosu Ryan Donk, Antalya kampında son durumu ve hedefleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. İhlas Haber Ajansı’na konuşan Donk, takım olarak yaşadıkları zorlukların üstesinden kenetlenerek geldiklerini belirterek, “Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası’nda mücadele eden bir Galatasaray var. Aslında bu kadar iyi işler yapabileceğimizi tahmin etmiyordum, beklemiyordum. Bence takım olarak iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Sakatlıklar ve cezalar oldu. Hepsi ile iyi mücadele ettik, iyi başa çıktık. Bu tip durumlar bizi daha da birleştirdi” ifadelerini kullandı. İşte Donk’un diğer sözleri;

‘Bazı hatalar olabilir’

“Şampiyonlar Ligi’nde oynayarak önemli tecrübeler kazandık. En azında 90 dakikalık maçları oynamayı daha iyi öğrendiğimizi düşünüyorum. Her geçen gün insanlar bir şeyler öğrenmeye açık. Önemli rakiplere karşı oynadık. Burada edindiğimiz tecrübeleri UEFA Avrupa Ligi’ne yansıtmak istiyoruz. Avrupa Ligi’nde elimizden geldiği kadar, gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Süper Lig’de ilk yarıda yaptığımız bazı hatalar olabilir. İkinci yarı onları tekrarlamadan yolumuza devam etmek istiyoruz.”

‘Terim ipleri eline aldı’

“Fatih Terim’in gelmesi ile beraber her şey değişti. Bütün ipleri eline aldı. Bundan sonra gelen bir şampiyonluk var. Hoca olarak ve insan olarak kendisini çok seviyorum. Her zaman konuşmuyor ama konuştuğu zaman da zekice, neler söyleyeceğini bilen bir hoca. Kontrolü ele alması ve şampiyonluğun gelmesi ile bunu gösterdi”

‘Taffarel’le çalışmam gerek’

“Önemli olan hocanın vereceği karar ve beni nerede oynatmak istediği. Stoper de oynatabilir. Yüzde 100 o bölgeye odaklanıp sonunda hakkını vermeye çalışırım. Daha önce forvet olarak da oynadım. Ama ilk başta tercihim orta saha oyuncusu olarak oynamak. Orta saha değil de hocamın takdiri doğrultusunda başka yerde oynamam gerekirse her zaman hazırım. Kaleciye ihtiyaç olunsa bunun için Taffarel ile beraber çalışmam gerekiyor. Takımımın ihtiyacı varsa kaleci olarak elimden geleni yaparım.”

Metin Karabaş - Murat Akbaş / Belek