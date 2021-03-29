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Donk'tan müthiş başlangıç

34 yaşında ilk kez Surinam Milli Takım formasını giyen Donk oynadığı 2 maçta da fileleri sarsmayı başardı. Kayman Adaları'nı 3-0, Aruba'yı da 6-0'la geçen Surinam gruba 2'de 2'yle başladı

29 Mart 2021, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Donk'tan müthiş başlangıç

Cim Bom'un tecrübeli stoperi Ryan Donk yapılan başvurular sonucunda kökenine sahip olduğu Surinam Milli Takımı'nda forma giymeye başlamıştı. 34 yaşında ilk kez milli heyecan yaşayan başarılı oyuncu, ilk macerasında 3-0 devirdikleri Kayman Adaları'na karşı bir gol atmıştı.

CONCACAF yolcusu...

Milli takım kariyerine harika başlayan Donk bu kez Aruba'yı affetmedi. Surinam, CONCACAF Elemeleri karşılaşmasında rakibini 6-0 gibi farklı skorla geçerken, yıldız oyuncu takımının 2. golünü kaydetti. 2. milli maçında da ağları sarsan Donk, Surinam'ın B Grubu'na 2'de 2 yaparak başlamasına büyük katkı sağladı.

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