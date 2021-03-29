Cim Bom'un tecrübeli stoperi Ryan Donk yapılan başvurular sonucunda kökenine sahip olduğu Surinam Milli Takımı'nda forma giymeye başlamıştı. 34 yaşında ilk kez milli heyecan yaşayan başarılı oyuncu, ilk macerasında 3-0 devirdikleri Kayman Adaları'na karşı bir gol atmıştı.

CONCACAF yolcusu...

Milli takım kariyerine harika başlayan Donk bu kez Aruba'yı affetmedi. Surinam, CONCACAF Elemeleri karşılaşmasında rakibini 6-0 gibi farklı skorla geçerken, yıldız oyuncu takımının 2. golünü kaydetti. 2. milli maçında da ağları sarsan Donk, Surinam'ın B Grubu'na 2'de 2 yaparak başlamasına büyük katkı sağladı.