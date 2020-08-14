Cim Bom uzun süredir sözleşme uzatmak için görüştüğü Ryan Donk'ta mutlu sona ulaştı. Hollandalı oyuncu yönetimin önerdiği indirimli sözleşmeye 'evet' diyerek büyük bir fedakârlık yaptı. Yıllık 1.9 milyon Euro kazanan 34 yaşındaki oyuncu maaşında yüzde 50'den fazla kesintiyi kabul etti ve 900 bin Euro'luk garanti ücrete ikna oldu. 2016 yılında Sarı-Kırmızılılar'a imza atan Donk futbolu Aslan'da bırakmak istiyor.