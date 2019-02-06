Donk'a güle güle

Fatih Terim'in göreve gelişiyle adeta küllerinden doğan Ryan Donk'un Galatasaray günleri artık sona eriyor.

06 Şubat 2019, Çarşamba 08:19
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Donk'a güle güle

Sezon başında Galatasaray'la sözlesmesini 1+1 yıl uzatan Ryan Donk'la ilgili karar alındı.

Fatih Terim yeni sezonda Hollandalı yıldızı kadroda düşünmediğini Sarı Kırmızlı yönetime bildirdi.

(Takvim)

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