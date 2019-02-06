Sezon başında Galatasaray'la sözlesmesini 1+1 yıl uzatan Ryan Donk'la ilgili karar alındı.
Fatih Terim yeni sezonda Hollandalı yıldızı kadroda düşünmediğini Sarı Kırmızlı yönetime bildirdi.
(Takvim)
Sezon başında Galatasaray'la sözlesmesini 1+1 yıl uzatan Ryan Donk'la ilgili karar alındı.
Fatih Terim yeni sezonda Hollandalı yıldızı kadroda düşünmediğini Sarı Kırmızlı yönetime bildirdi.
(Takvim)
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