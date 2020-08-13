Donk teklifleri değerlendiriyor

Sözleşmesi sona eren ve yeni sezon için Galatasaray’la anlaşamayan Ryan Donk, menaceriyle birlikte kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. 34 yaşındaki savunma oyuncusunun hem Türkiye’den hem de yurt dışından birkaç kulüple görüştüğü, bir yandan da Galatasaray’dan haber beklediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kulüpten yıllık 1.9 milyon Euro talep eden Hollandalı futbolcuya, 1 milyon Euro’dan 1+1 yıllık mukavele önerilmişti.