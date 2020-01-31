Aralarında ulusal ve uluslararası dereceleri bulunan milli sporcuların da yer aldığı kayaklı koşu takımı, yazın otomobil lastiği, kazma ve balyozlarla arazide yaptıkları güce dayalı çalışmayı, kışın da karla kaplı dağlarda kayak yaparak sürdürüyor.

"Olimpiyat vizesi" alabilmek için hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü kentteki, Küpkıran Mahallesi’nde bulunan dağlarda antrenmanlarını gerçekleştiren azimli sporcular, hedeflerine ulaşacaklarına inanıyor.

Haftanın belirli günlerinde sabahın erken saatlerinde buluşan sporcular, antrenörler Akif Demirkaya ve Erhan Dursun yönetiminde 2 kilometrelik pistte kayak yaparak güç depoluyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün malzeme desteğiyle antrenman yapan sporcuların zaman zaman sakal ve kirpiklerinde kırağı oluşuyor.

Spor Şube Müdürü Cemil Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz kış demeden çalışan sporcuların antrenmanlarına devam ettiğini söyledi.

Kentte havaların çok soğuk olduğuna işaret eden Budak, şöyle konuştu:

"Kayak zor ve büyük bir performans isteyen bir spor. Soğuk bizi etkilemiyor. Çocuklarımız her zaman spora meyilliler. Çocukların köyde, yaylada, tarlada ve çiftçilikte çalışmaları onlara güç kazandırıyor. Spora geldiklerinde de çok zorluk çekmiyorlar. Havalar soğuk ama biz soğuğa alışkınız. Hiçbir zaman ’hava soğuktur, antrenmanlara gitmeyelim’ diye bir çekincemiz yok. Sporcularımızda da yok. Ülkemize iyi sporcular yetiştirme çabasındayız. Giysilerimiz eksi 40 derece soğuğa dayanıklıdır."

Akif Demirkaya: "Hava soğuk ama yüreğimiz sıcak"

Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Akif Demirkaya ise kayaklı koşu branşında birçok kez Türkiye şampiyonu olduklarını anlattı.

Milli sporcuların yanı sıra yeni spora başlayanlarla sayılarının artığını ifade eden Demirkaya, "Yaklaşık 50 sporcumuzla antrenman yapıyoruz. Belki hava soğuk ama yüreğimiz sıcak. Çalışmalarımız yoğun geçiyor. Kayaklı koşuda son 11 yıl içerisinde Türkiye’nin en büyük kupasını kaldıran kentiz. Çalışmalarımızın meyvesini alıyoruz. Bizim için önemli olan ilimize ne kazandırabiliriz. ’Sporcularımızın kaç tanesini milli takımlarda yarıştırabiliriz, ülkemiz için bayrağımızı nasıl dalgalandırabiliriz’ hedefindeyiz." diye konuştu.

Milli sporcu Gökhan Alma da dondurucu soğuğa rağmen pes etmeyerek çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Türkiye’yi ve Türk bayrağını dünyada en iyi şekilde temsil etmek amacıyla yarışmalara hazırlandıklarını dile getiren Alma, şunları kaydetti:

"Yazın sıcakta, kışın da soğukta yarışmalara hazırlanıyoruz. 2018 yılında Rusya’da dünya dördüncülüğünü elde ettim. Defalarca Türkiye şampiyonu oldum. Yazın asfaltta tekerlekle çalışıyoruz, güç antrenmanları yapıyoruz. Kışın da kayak yapıyoruz. Hedefim 2022 olimpiyatlarına katılmak. Sakallarım da buz tutmuş ama pes etmek yok."