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Doncic’in gayreti Mavericks’e yetmedi

Dallas Mavericks'li Doncic, Toronto Raptors karşısındaki performansıyla 20 yaşına basmadan 30 sayılık "triple double" yapan ilk NBA oyuncusu oldu.

28 Ocak 2019, Pazartesi 10:24
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Doncic’in gayreti Mavericks’e yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı’nda zirve mücadelesi veren Toronto Raptors, deplasmanda oynadığı Dallas Mavericks maçını 123-120 kazandı.

Raptors’ı galibiyete, 33 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza atan Kawhi Leonard ve 19 sayı, 9 asist, 5 ribaunt üreten Kyle Lowry taşıdı

Mavericks’in 19 yaşındaki Sloven basketbolcusu Luka Doncic’in 35 sayı, 12 ribaunt, 10 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Doncic, NBA tarihinde 20 yaşına basmadan 30 sayılık "triple double" yapan ilk oyuncu oldu.

- Sonuçlar

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 101-104

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 122-108

Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 118-112

Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 120-123

Houston Rockets-Orlando Magic: 103-98

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 111-125

San Antonio Spurs-Washington Wizards: 132-119

New York Knicks-Miami Heat: 97-106

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 116-102

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