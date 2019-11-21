Donar Groningen - Pınar Karşıyaka maç sonucu: 62-79

Pınar Karşıyaka, FIBA Europe Cup E Grubu 5. maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Donar Groningen'i 79-62 mağlup etti.

Groningen kentindeki MartiniPlaza’da oynanan ve ev sahibi ekibin ilk çeyreğini 16-12 önde geçtiği maçın devresi 31-31 berabere sona erdi.

Mücadelede üstünlüğü ele geçiren ve son periyoda 51-47 önde giren Pınar Karşıyaka, salondan 79-62 galip ayrıldı.

Grupta lider durumda bulunan ve rakibini İzmir’de 77-57 mağlup eden yeşil-kırmızılı ekip, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak grup liderliğini ve üst turu garantiledi.

Temsilcimizde Amath M'Baye 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Jordan Morgan da 18 sayıyla oynadı.

Ev sahibi ekipte Shane Hammink 15 sayıyla takımının en skoreri olurken Carrington Love da 14 sayı üretti.