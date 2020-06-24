Donald Trump uğursuz geldi

İngiltere Lig 2’de Cheltenham’ı, Play-Off yarı final mücadelesinde ünlü isimler destekledi! Salgın sebebiyle karşılaşmada kartondan seyirciler vardı. Ancak bazı taraftarlar, 25 Pound’u verip tribüne kendi fotoğrafları yerine başkalarını koydurdu! Bu yüzden de tribünde ABD Başkanı Donald Trump’ın öfkeli ve ünlü futbol yorumcusu Gary Lineker’in yarı çıplak fotoğrafları yer aldı. Ancak bu destek, Northampton Town’a 3-0 yenilmeyi önleyemedi.