Bilindiği üzere günümüzde salgın hastalıkların artması ile bu gibi hastalıkların arayışı da nüksediyor. Sonuçta internette en çok aratılan salgın tipi hastalıklar, güncel olarak bir çözüm niteliğinde göze çarpmakta. Çünkü özellikle doğu ve Asya ülkelerini kapsayan bu sorun; ileri safhalarda global bir hal almakta. Kuşkusuz insanlar virüslerin yarattığı salgın hastalıklara dayanan sorunlardan mümkün mertebe kaçınıyorlar.

Domuz gribi nedir?

Birkaç sene evvel ülkemizde de adı sıklıkla duyulan domuz gribi, H1N1 virüsünün sebep olduğu bir rahatsızlıktır. Ayrıca belirtileri çoğunlukla kış aylarında ortaya çıkan diğer hastalıklarla eşdeğer bir nitelik taşır. Ve bu durum, bir kişide domuz gribi belirtilerini mümkün mertebe örtbas edebilmektedir. Fakat burada tekrarlanması gereken konu; domuz gribinin ileri vakalarda, mutlaka sancılı belirtiler verdiğidir.

Domuz gribinin taşıdığı ismi almasına sebep olan virüs, genellikle domuzlarda da görüldüğü için bu hale gelmiştir. Nitekim domuz gribi; birçok domuzda rastlanan standart virüsleri kapsar.

Domuz gribi belirtileri nelerdir?

Domuz gribi belirtileri genellikle ateş, öksürük ve halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkar. Kısacası kışın soğuk algınlığında rastlanan bütün detaylar, bu hastalıkta da sürmektedir. Ancak domuz gribinin ayırt edici birkaç faktörü ve işlevi vardır. Örneğin domuz gribi olan kişi, psikolojik olarak da bir çöküntü yaşadığını hisseder. Çünkü vücuda saldıran virüsler, kısa ve uzun vadede tahribe sebep olmaktadır. Bu da kişide bir duygu durum değişikliğini beraberinde getirir.

Domuz gribi nedenleri nelerdir?

Domuz gribi, literatüre geçtiği üzere insanlara domuzdan bulaşmıştır. Dolayısıyla kuş gribi gibi, aynı genetik yapıya sahip canlılarda türer ve diğerlerine sıçrar. Sonuçta domuz gribinin ortaya çıkış sebepleri arasında belli başlı alanlar rol oynar. Birincisi, virüsü taşıyan domuzlarla yakın temasa giren insanlar içindir. İkincisi ise taşıyıcı bünyelerle iletişime giren diğer insanlar içindir. Nitekim domuz gribi için oldukça bulaşıcı ve riskli bir hastalık denebilir. Ve bu hastalık tedavi edilmezse, kısa sürede oldukça büyük sorunlar çıkarabilmektedir.

Domuz gribi, kalabalık toplumlarda; özellikle hijyenin aksatıldığı zamanlarda meydana gelir. Elbette şu durum için anti hijyenik durumların etken olduğu söylenebilir. Aynı zamanda domuz gribinin tesir ettiği bünyelerde iyi bir tedavi aşaması gerekmektedir. Bunun için, hastalığı kapan insanın uygun koşullarda güçlü bir hastanede tutulması gerek. Nihayetinde refah düzeyi yüksek ülkeler, bu standardı sağlayarak çözüme ulaşımda rol oynarlar.

Domuz gribi tedavisi nasıldır?

Öncelikle domuz gribi tanısı konan insanlar karantinaya alınırlar. Buradaki ana sebep, tabii ki diğer insanlara sıçratmaması içindir. Dolayısıyla yapılacak olan tedavi süreci boyunca dahi, doktorların önlemler alması elzemdir.

Domuz gribi tedavisi, bağışıklığı güçlendirme fikrine dayanır. Bu yüzden antibiyotikler ilk etapta gerekli görülürken, ileri aşamalarda başka tedaviler gerekebilir. Fakat her ne olursa olsun, düzgün bir tedavi için mutlaka beslenmeyi de aksatmamak gerek. Başka bir husus ise, domuz gribi olan kişilerin hijyeni arttırmaları gerektiği. Yani eller ve kollar olabildiğince yıkanmalı, tırnaklar arındırılmalıdır. Nitekim bu temizlik, domuz gribi kapmamak isteyenler için de yegane çözümlerden olabilir. Çünkü domuz gribi hijyenin olmadığı yerlerde rahatlıkla çoğalan bir profil çizer.

Domuz gribi 2020

Domuz gribi 2020 yılı için pek de büyük bir risk göstermiyor. Çünkü yükselen teknoloji ve sağlık standartları, hekimlerin bu konuda bilinçlenmesine yol açtı. Ayrıca 2010 yılında maksimum değerlere ulaşan hastalık bir süre sonra çözüme kavuşmuştu. Türkiye için domuz gribinin en çok o yıllarda aktif olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda kafasında soru işaretleri kalan insanları tatmin edecek cevap, elbette şu an risk faktörü olmadığıdır. Yani 2020 yılı için herhangi bir domuz gribi vakası görülmüş değildir.

Domuz gribi çözümü var mı?

Domuz gribi, tedavisi ve çözümü olan bir hastalıktır. Nitekim hastalığa sebep olan virüsün defedilmesi, insan bünyesinden atılması için alternatif yöntemler mevcut. Hal böyleyken domuz gribi eskisi gibi korkutan sorunlardan biri olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla olası bir domuz gribi salgınına karşın, kısa sürede önlem almak ve çözüme ulaşmak mümkün.



