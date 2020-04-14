Tüm dünyaya kan ağlatan koronavirüs salgınından dolayı ülkeler dış dünyaya kendilerini bir süreliğine kapattı.

Survivor 2020 başlarken, Dominik'te dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını duyan yarışmacılar şok olmuş, Acun Ilıcalı'dan duyduklarına inanamamışlardı. Yarışmadan elenen adaylar ise hava sahası kapatıldığı için Dominik'te mahsur kaldılar.

Elenen isimlerden Meryem Kasap, Ceyhun Uzun, Parviz Abdullayev ve Burak Yurdugör sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapıp, sevdiklerine adadan karantina günlerine dair bilgiler paylaşıyorlar.

Koronavirüs nedeniyle önemli tedbirler alan ve hava sahasını uçuşa kapatan Dominik'te son uçağa yetişen Hakan Hatipoğlu yurda dönebilmişken, bu yarışmacı adayları uçuşların sonlandırılması sonrası orada kaldılar.

Zamanının çoğunu adada spor yaparak ve müzik dinleyerek geçiren Meryem Kasap, spor kıyafetleriyle verdiği pozla beğeni topladı. Kasap, karantina pozunun altına " Burada sessizce hala bekliyorum" notunu düştü.