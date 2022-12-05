Katar'daki Dünya Kupası heyecanı son sürat devam ediyor... Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden birine imza atan Japonya ile 2018 Dünya Kupası finalisti Hırvatistan kapıştı. E Grubu'nda 2010'un şampiyonu İspanya ve 2014'te kupayı müzesine götüren Almanya'yı yenerek, lider olarak gruptan çıkan Uzak Doğu ekibi çıkışını sürdürmek istiyordu. Avrupa ekibi Hırvatistan da Japonlar'a karşı 'dur' demek için sahaya çıktı.

Livakovic devleşti

Zorlu mücadelenin normal süresi Daizen Maeda ile Ivan Perisic'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. 2022 Dünya Kupası'nda ilk kez uzatma ve penaltılara giden karşılaşma nefes kesti. Seri penaltı atışlarında Hırvatistan kalecisi Dominik Livakovic devleşti, 3 penaltı çıkardı. Durum böyle olunca da Hırvatlar seri penaltı atışlarını 3-1 kazanarak çeyrek final biletini kaptı.

İşte penaltı atışlarındaki durum:

Japonya: Minamino kaçırdı, Mitoma kaçırdı, Asano attı, Yoshida kaçırdı.

Hırvatistan: Vlasic attı, Brozovic attı, Livaja kaçırdı, Pasalic attı.

CANLI ANLATIM

1' Mücadele başladı.

3' Endo'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Taniguchi'nin kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıktı.

8' Tomiyasu'nun kısa düşen pasıyla topla buluşan Perisic'in, ceza alanında sol çaprazdan karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Gonda gole izin vermedi.

24' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Modric'in ceza alanına gönderdiği ortasında, seken topu önünde bulan Gvardiol'un vuruşunda top dışarda.

GOL!

43' Ritsu Doan sağ kanattan arka direğe ortaladı, top Yoshida'dan sekti, ceza alanında Maedo ağları sarstı.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

47' Kamada'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

49' Kovacic'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda çerçeveyi bulamadı.

GOL!

55' Kovacic sağ taraftan ortaladı, Perisic iyi bir kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi.

57' Endo'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Livakovic topu kornere çelmeyi başarıyor.

60' Pozisyonun devamında Doan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Livakovic topa hakim olmayı başarıyor.

63' Modric'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Gonda topu kornere çelmeyi başarıyor.

74' Juranovic'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Pasalic'in kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıktı.

67' Kramaric'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda, savunmadan seken topa hareketlenen Budimir'in kafa vuruşunda top dışarda.

90' Karşılaşmanın sonuna +4 ekleniyor.

Mücadelenin normal süresi sona erdi. 2022 Dünya Kupası'nda ilk kez bir maç uzatmalara gidiyor...

91' Uzatmaların ilk devresi başladı.

92' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Ito'nun ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Taniguchi'nin kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

105' Mitoma'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Livakovic topu uzaklaştırmayı başarıyor.

İlk uzatma devresi sona erdi.

106' Uzatmanın ikinci yarısı başladı.

114' Sağ kanattan Juranovic'in kullandığı uzun taç atışına yükselen Livaja'nın kafa vuruşunda Gonda topa hakim oldu.

Mücadele seri penaltı atışlarına gitti. Penaltıları Hırvatistan 3-1 kazanarak çeyrek final bileti aldı.

Japonya-Hırvatistan 11'ler:

Japonya: Gonda, Taniguchi, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo, Morita, Endo, Ito, Kamada, Doan, Maeda.

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic, Brozovic, Kovacic, Modric, Petkovic, Perisic, Kramaric.